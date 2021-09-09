В Тюмени ищут мальчика с особенностями развития, который сбежал от няни

В Тюмени ведутся поиски 12-летнего мальчика, который сбежал от няни. Пропавший не разговаривает и не всегда откликается на собственное имя, сообщает Megatyumen.ru.

Романа Панченко в последний раз видела его няня в районе остановки «Сквер депутатов», когда провожала мальчика в школу. По предварительным данным, ребенок воспользовался тем, что женщина отвлеклась, и сбежал в неизвестном направлении.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту Megatyumen.ru подтвердили данную информацию. Поиски ведутся в районе улиц Красных Зорь, Холодильной и Герцена.

Рост мальчика около 156 сантиметров, волосы русые, глаза серые. Был одет в черно-серую куртку, темно-серые брюки, черные ботинки, на голове – темно-синяя утепленная кепка. При себе имел синий рюкзак.

Людей, видевших ребенка, просят обращаться в полицию.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 09.09.21

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