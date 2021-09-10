Мальчик, сбежавший от няни в Тюмени, найден

В Тюмени пропавшего мальчика с особенностями в развитии нашли через несколько часов поисков. К счастью, с ним все хорошо, ребенка нашли не так далеко от того места, откуда он убежал.

Как рассказали в МВД по Тюменской области, мальчика нашли сотрудники патрульно-постовой службы на улице 50 лет ВЛКСМ. Ребенка передали его законным представителям.

Напомним, Роман П. убежал от своей няни накануне на остановке «Сквер депутатов». Как сообщалось, женщина отвлеклась и ребенку хватило времени, чтоб скрыться в неизвестном направлении. Ситуацию осложняло то, что у мальчика имелись особенности в развитии – он не разговаривает и может не откликаться на собственное имя.

Тюмень, Александр Непомнящий

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