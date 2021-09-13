Родителей убитой в Тюмени девочки планируют лишить родительских прав

В Тюмени суд решит вопрос о лишении отца и матери восьмилетней Насти М. родительских прав. Напомним, девочку нашли мертвой 19 августа после почти двух месяцев поисков.

Заседание назначено на вторник, 14 сентября. Отстранить отца и мать от выполнения родительских обязанностей просит отдел по опеке и охране детства. Причиной для этого стало уклонение матери от воспитания дочерей и сына: женщина ушла из семьи и не интересовалась их жизнью. Аналогичное равнодушие проявлял и отец детей. Сейчас брат и сестра погибшей Насти находятся в социально-реабилитационном центре.

Как сообщал «Новый День», Настя М. пропала 30 июня, ее поисками занимались волонтеры и правоохранители. Спустя шесть дней после обнаружения тела девочки полиция задержала подозреваемого в ее убийстве. В распоряжении следствия есть ряд доказательств причастности мужчины к гибели девочки. Сейчас он находится в СИЗО, где останется до 25 октября.

Тюмень, Александр Непомнящий

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