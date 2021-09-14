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Вторник, 14 сентября 2021, 11:30 мск

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Несколько тысяч участников: сегодня открылся Тюменский нефтегазовый форум

Рекордное число участников зарегистрировалось на Тюменском нефтегазовом форуме. Он открылся сегодня. На площадке построили дополнительный павильон, он тоже крупнейший за всю историю мероприятия. Для тех, кто не сможет по каким-либо причинам посетить площадки форума, организованы онлайн-трансляции.

Пленарное заседание состоится завтра. На нем обсудят вопросы экологии, будущего отрасли, связанного с постепенным сокращением выбросов углекислого газа. Также на повестке дня подготовка кадров. Организаторы отмечают рекордное число участников – их около шести тысяч.

Как уже писал «Новый День», Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке с 14 по 16 сентября. Основная панельная сессия Тюменского нефтегазового форума состоится с участием заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова. На ней будет затронута тема трансформации и новой стратегии развития промышленности в эпоху глобальных изменений. Традиционно гостями форума станут представители отраслевых министерств – заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Они расскажут о векторах, которые задают федеральные министерства в вопросах развития промышленности. В форуме примут участие руководители и представители крупнейших компаний нефтегазовой отрасли.

В ходе форума будут проходить открытые лектории, где горожане смогут узнать о новых технологиях и трендах отрасли по направлениям «Окружающая среда – энергия будущего», «Люди и человеческий капитал – энергия изменений», «Новые технологии в индустрии – энергия роста», для участия нужна регистрация.

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