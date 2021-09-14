Отец и мать убитой в Тюмени девочки не пришли на заседание суда о лишении их родительских прав

Мать и отец погибшей в Тюмени 8-летней Насти М. не явились на первое судебное заседание Ленинского районного суда Тюмени по делу о лишении их родительских прав. Оно прошло сегодня, 14 сентября.

По информации пресс-службы тюменского облсуда, суд Ленинского района рассмотрел ходатайство органа опеки об увеличении исковых требований: привлечь в качестве ответчика Сергея Муравьева, рассмотреть вопрос о лишении его родительских прав.

«Ранее орган опеки подавал иск только в отношении гражданки Муравьевой. Самого Муравьева на процессе не было, его интересы защищал представитель. Гузель Муравьева также в суд не явилась», – рассказали в суде.

Как уже писал «Новый День», с иском в суд обратился отдел по опеке, попечительству и охране прав детства Тюмени и Тюменского района. Ведомство просит суд лишить родительских прав Муравьевых в отношении двух несовершеннолетних детей.

Следующее судебное заседание назначено на 28 октября.

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