В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 220 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 15 сентября 2021 года увеличилось на 220 человек, 27 из зараженных – дети, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, всего с начала пандемии в области COVID-19 заболели 58 360 человек. За сутки от коронавируса скончалось 18 человек.

За минувшие сутки от ковида выздоровели 176 человек, с начала пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, излечились 51 159 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 50 066 человек – они перенесли ковид в последние недели. Из общего количества заболевших, находящихся на лечении в больницах области, 24 жителям региона необходима поддержка аппаратов ИВЛ. 260 человек находится на перевахтовке.

Как ранее писал «Новый День», в Тюменской области выявлено два новых очага коронавирусной инфекции, по совокупности там заболело 30 человек, еще несколько десятков признаны контактными.

Тюмень, Александр Непомнящий

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