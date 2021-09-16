Из колонии в Тюмени сбежал заключенный

Заключенный сбежал из колонии-поселения при ИК-2 в Тюмени, сообщает «Тюменская Линия». В региональном УФСИН сообщили, что отсутствие на рабочем месте мужчины 1978 года рождения обнаружили 15 сентября.

Приметы сбежавшего: рост – 178 см; телосложение среднее, лицо овальное, тип европейский. Волосы темно-русые, имеются лобная и теменная залысины. Был одет в синие джинсы брюки и темно-синий пуховик с капюшоном, длина – до середины бедра, а также в темные кроссовки.

Как отметили в ведомстве, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы с разрешения администрации могут передвигаться в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы.

Тюмень, Александр Непомнящий

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