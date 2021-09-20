В Тюмени каменщик упал с новостройки

В Тюмени расследуется уголовное дело о травмировании на стройке многоэтажки одного из рабочих.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по Тюменской области, по предварительным данным, 18 августа 2021 года около 15 часов на строительной площадке жилого квартала, расположенного по улице Новгородская города Тюмени, при проведении строительных работ на высоте произошло падение каменщика 1967 года рождения.

С травмами различной степени тяжести мужчина был госпитализирован и до сих пор находится на лечении в больнице. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Следователями проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление виновных в трагедии, а также причин и условий, способствовавших этому.

Тюмень, Елена Васильева

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