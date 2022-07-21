На стройплощадке жилых домов в Тюмени снова упал рабочий

Специалисты Гострудинпекции назвали причины падения с высоты на строительной площадке монтажника компании ООО «ТРИУМФ» в Тюмени. ЧП случилось 16 июня 2022 года. Как выяснилось, организация работ по возведению жилых домов была на низком уровне.

«Работник производил демонтаж опалубки плиты перекрытия 5 этажа, оступился и упал с высоты 6 метров. В результате пострадавший получил травму тяжёлой степени. В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Работодателем не проведена оценка профессиональных рисков, связанная с возможным падением работника с высоты. Работнику не был проведён внеплановый инструктаж. Кроме того, на строительном объекте отсутствовали места крепления системы обеспечения безопасности работ на высоте. Также работник был допущен к работе без предварительного медицинского осмотра», – говорится в сообщении Гострудинспекции по Тюменской области.

Специалисты ведомства намерены привлечь работодателя к административной ответственности.

Это далеко не первый случай падения рабочих с высоты при строительстве новостроек в Тюмени. Аналогичное ЧП случилось 7 июня 2022 года – с высоты 4 этажа упал каменщик и погиб от травм. После проверки стало известно, что не был трудоустроен официально. Травмировался при падении с высоты и рабочий на другом участке – на строительной площадке жилого квартала, расположенного по улице Новгородская города Тюмени. Это случилось в августе 2021 года.

Тюмень, Наталья Ефремова

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