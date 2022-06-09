Со строящегося дома в Тюмени упал мужчина

Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 60-летнего работника строительной компании. Днем 7 июня 2022 года каменщик упал с высоты 4-го этажа строящегося по ул. 50 лет Октября дома и скончался на месте.

Дело возбудили по ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы, изъята документация, в том числе регламентирующая технику безопасности, – сообщили в СУ СКР по Тюменской области. – В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за технику безопасности на объекте».

Тюмень, Ольга Федорова

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