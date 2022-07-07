Каменщик, упавший с новостройки в Тюмени, работал незаконно

Каменщик, который 7 июня 2022 года упал с 4 этажа строящегося дома в Тюмени и погиб, не был трудоустроен в строительной компании. Об этом сообщили в инспекции труда по Тюменской области. В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Погибший работал в ООО ТД «Пласт Уют» без оформления трудовых отношений. Он был допущен до самостоятельной работы без инструктажа, обязательного медосмотра, психиатрического медицинского освидетельствования. Мужчине не были выданы средства индивидуальной защиты. Кроме того рабочие места не были оборудованы необходимыми ограждениями и предохранительными устройствами.

«По результатам проведенного расследования установлено, что между погибшим работником и ТД «Пласт Уют» возникли фактически трудовые отношения. Государственным инспектором труда квалифицирован данный несчастный случай как связанный с производством», – сообщили в Роструде. В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Ранее по факту гибели каменщика следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Тюмень, Ольга Федоров

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