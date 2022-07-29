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Пятница, 29 июля 2022, 17:44 мск

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В Тюмени новое ЧП на стройке: балка покалечила рабочих

В Тюмени очередное ЧП на стройплощадке жилого дома: сорвавшаяся с высоты балка покалечила рабочих. Инцидент произошёл 28 июля вечером, около 19 часов. Следователи проводят проверку.

«Во время проведения строительных работ с высоты 10 этажа произошло падение деревянной балки, в результате которого двое работников получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение Тюмени»,– рассказали в следственном управлении СК по Тюменской области.

Решение о возбуждении дела или отказе от возбуждения дела пока не принято.

Это далеко не первый случай травмирования строителей в Тюмени. Монтажник компании ООО «ТРИУМФ» 16 июня 2022 года упал с высоты и получил тяжёлые травмы. 7 июня 2022 года упал с 4 этажа строящегося дома в Тюмени каменщик. Он погиб.

В Тюмени 26 июля крановщица погибла во время падения крана.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

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