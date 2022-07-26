В Тюмени крановщица погибла из-за падения крана

В Тюмени крановщица погибла во время падения крана. ЧП случилось 26 июля 2022 года. Прокуратура начала проверку.
«В результате падения козлового крана на производственной базе в Тюмени погибла крановщица. Техническое расследование причин аварии, а также расследование несчастного случая со смертельным исходом, проводимое Северо-Уральским управлением Ростехнадзора, поставлено на контроль прокуратуры области», – говорится в материалах надзорной инстанции.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Тюмень, Наталья Ефремова
© 2022, РИА «Новый День»
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