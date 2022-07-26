российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 июля 2022, 19:16 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Тюмени крановщица погибла из-за падения крана

В Тюмени крановщица погибла во время падения крана. ЧП случилось 26 июля 2022 года. Прокуратура начала проверку.

«В результате падения козлового крана на производственной базе в Тюмени погибла крановщица. Техническое расследование причин аварии, а также расследование несчастного случая со смертельным исходом, проводимое Северо-Уральским управлением Ростехнадзора, поставлено на контроль прокуратуры области», – говорится в материалах надзорной инстанции.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,