В Тюмени крановщица погибла из-за падения крана

В Тюмени крановщица погибла во время падения крана. ЧП случилось 26 июля 2022 года. Прокуратура начала проверку.

«В результате падения козлового крана на производственной базе в Тюмени погибла крановщица. Техническое расследование причин аварии, а также расследование несчастного случая со смертельным исходом, проводимое Северо-Уральским управлением Ростехнадзора, поставлено на контроль прокуратуры области», – говорится в материалах надзорной инстанции.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Тюмень, Наталья Ефремова

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