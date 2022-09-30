После гибели очередного рабочего Гострудинпекция нашла новые нарушения на стройке в Тюмени

В трудовой инспекции Тюменской области раскрыли обстоятельства гибели очередного строителя в областном центре. Трагедия случилась 9 сентября 2022 года. Каменщик упал с высоты 16 этажа и погиб на месте от полученных травм. Как выяснилось, погибший работал нелегально.

Как ранее уточняло издание nashgorod.ru, ЧП случилось на стройплощадке в районе ЖК Ново-Комарово.

«Работники производили затарку кирпичом на 16 этаже строящегося здания. Крановщик подал поддоны с кирпичом на выносную площадку, во время работы крюковая обойма крана зацепилась на 17 этаже. Каменщик поднялся по поддону пытаясь сбить крюковую обойму, сорвался и упал», – рассказали в гострудинспекции по Тюменской области.

Ведомство заявляет, что причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ.

«Погибший работал у ИП Денисова А.В. без оформления трудовых отношений. Был допущен до самостоятельной работы без вводного инструктажа, обучения и проверки знаний требований охраны труда. Работодателем не была проведена оценка профессиональных рисков, связанная с возможным падением работника с высоты. Не была проведена специальная оценка условий труда рабочего места каменщик. Работнику были выданы средства индивидуальной защиты не в полном объёме. Кроме того погибший был допущен к работе без обязательного медицинского осмотра, психиатрического медицинского освидетельствования»,– перечислили нарушения в инспекции.

Инспекция труда намерена привлечь работодателя к административной ответственности.

Параллельно идёт расследование уголовного дела по факту гибели каменщика. Как сообщали журналисты nashgorod.ru, квалификация – ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека). Падения строителей с высоты – не редкость в Тюменской области. Только за последнее время было несколько сообщений о таких трагедиях. В июне и июле со строящихся домов падали мужчины. В конце июля погибла крановщица, которая находилась в рухнувшем кране.

Тюмень, Наталья Ефремова

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