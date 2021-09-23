В Тюмени студент пришел в колледж со страйкбольным оружием

Сегодня днем в соцсетях появилось сообщение о том, что один из студентов Тюмени пришел в колледж с оружием. Как выяснилось позднее – это была страйкбольная имитация. Тем не мене, студент был задержан, а предмет, похожий на оружие, изъят.

В УМВД по Тюменской области факт появления в колледже учащегося с предметом, похожим на оружие, подтвердили. «Сегодня, 23 сентября, в 11 часов 10 минут в полицию города Тюмени поступило сообщение о том, что в здание Многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета зашел молодой человек с чехлом для оружия. Сотрудником охраны учебного заведения чехол с содержимым был изъят, а молодой человек задержан. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции», – сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По данным полиции, 19-летний студент образовательного заведения договорился со своим однокурсником о ремонте сломанного страйкбольного оружия, которое принес в чехле.

Как уже ранее писал «Новый День», в минувший понедельник студент Пермского технологического университета пришел в вуз с оружием и убил шесть человек. Еще 43 человека теперь нуждаются в медицинской помощи.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 23.09.21

В Тюмени с 12 этажа выпала девочка-подросток. / Сегодня – день осеннего равноденствия. / Экс-депутата Тобольской думы, который сбил инспектора ДПС, приговорили к условному сроку. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»