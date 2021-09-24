В Тюменской области продлили ограничения по коронавирусу еще на месяц

В Тюменской области до 24 октября продлены ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением ковида. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

В рамках действующих ограничений общее количество участников физкультурных и спортивных мероприятий не должно превышать 500 человек. Как разъяснили в Департаменте физической культуры и спорта региона, с 27 сентября решение о проведении массовых мероприятий с бОльшим количеством участников будет согласовываться с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.

На территории области сохраняется масочный режим.

Кроме того, до 24 октября 2021 года приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области.

Как уже писал «Новый День», с начала пандемии в Тюменской области ковидом заболело уже более 60 тысяч человек.

Тюмень, Александр Непомнящий

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