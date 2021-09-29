На трассе Тюмень – Омск в скором времени ограничат движение

Ограничение движения транспорта с 579 по 589 км трассы Тюмень – Омск введут 1, 3 и 5 октября. На участке будут делать надземный пешеходный переход, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В связи с необходимостью проведения монтажных работ 1 октября с ноля и до пяти часов движение ограничат для всех категорий транспорта. Машины будут направлены в объезд. 3 и 5 октября с ноля и до пяти часов утра движение на данном участке автомагистрали будет перекрыто полностью.

Ранее «Новый День» писал о том, что на трассе Тюмень – Екатеринбург перекроют движение на несколько дней.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 29.09.21

Мэры трех столиц регионов «тюменской матрешки» попали в топ-10 «Национального рейтинга мэров». / Витамин А может вернуть утраченное или искаженное коронавирусом обоняние. / Курение помогает от ковида. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»