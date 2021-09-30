Тюменец получил штраф в 15 тысяч за сознательный отказ носить маску

Тюменец получил штраф в 15 тысяч рублей за то, что сознательно не носил маску.

Как сообщает пресс-служба Тюменского областного суда, 13 марта 2021 года гражданин находился в отделе полиции Сладковского района – несмотря на действующие санитарные требования, маски на нем не было. При этом Николай Н. осознавал, что уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

По части 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ антимасочника привлекли к ответственности. Суд назначил наказание – 15 тысяч рублей.

Как уже писал «Новый День», в Тюменской области постепенно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 30.09.21

«Вышел из Бентли Континенталь, стал вести себя агрессивно» – тюменца арестовали на две недели за скандал с полицией. / В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 238 человек. / В Заводоуковске пенсионер умер после ДТП. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»