Владельцы квартир, пострадавших во вчерашнем пожаре в тюменской многоэтажке, получат компенсацию

Подрядчик, проводивший ремонт крыши в многоэтажке, которая накануне горела в Тюмени, выплатит компенсацию. Это касается жильцов, квартиры которых пострадали от огня. Сейчас в многоэтажном доме по улице Народной продолжают работать эксперты. Представители оперативного штаба осмотрели сгоревшую крышу, несколько квартир и подъезды.

Заместитель главы города Семен Тегенцев рассказал, что горел утеплитель, который подрядчик укладывал в ходе работ по капитальному ремонту крыши. Причины возгорания будут установлены позже.

«Для возмещения ущерба жителям дома организуют три бригады с представителями подрядчика, службы технического контроля и управляющей компании. В каждой квартире при предоставлении доступа собственниками будут фиксировать повреждения. Составленные акты передадут в страховую компанию подрядчика для выплаты материальной компенсации. Собственникам квартир специалисты подробно разъяснят, куда обращаться и какие документы подготовить." – говорится в официальном паблике Вконтакте Тюменской области.

Как уже сообщал «Новый День», огонь охватил крышу многоэтажного здания, было повреждено порядка 400 квадратных метров.

Тюмень, Александр Непомнящий

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