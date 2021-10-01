Экс-депутат Тюменской городской думы и его жена, виновные в присвоении, растратах, отмывании денег и других преступлениях, получили условные сроки

Центральный районный суд Тюмени огласил приговор бывшему депутату тюменской городской Думы Мурату Тулебаеву и его жене Гульнаре Тулебаевой.

Напомним, в суде рассматривали дела супругов по сразу по нескольким статьям. Как следует из материалов расследования, в 2018 году Тулебаев присвоил более 1 110 000 рублей в процессе взаимодействия с муниципальным предприятием «Некрополь» по уборке городских кладбищ. Выяснилось, что экс-депутат передавал госконтракты на субподряд собственной фирме. Его супруга вела бухгалтерскую и финансовую отчетность, составляла все необходимые документы о деятельности подконтрольной фирмы.

Кроме того, Тулебаев, злоупотребляя служебными полномочиями, занизил стоимость фактически оказанных услуг АО «Трасса» – подконтрольной ему фирме – на 650 000 рублей. Кроме того, чтобы «легализовать» криминальный доход, полученный в результате преступлений в отношении АО «Трасса», экс-депутат провел фиктивные сделки и финансовые операции на общую сумму 469 800 рублей, заключил подложные договоры аренды транспортных средств.

Тулебаев признан виновным в злоупотреблении полномочиями, отмывании денег, присвоении или растрате группой лиц с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Его супруга признана виновной в соучастии в присвоении и растрате.

Вердикт суда следующий: экс-депутату и главе муниципального АО «Трасса» назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Вместе с тем, он должен выплатить штраф в 60 тысяч рублей. Его жене – соучастнице преступления – назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, но так же – условно.

Как уже писал «Новый День», на Ямале экс-депутата посадили за выращивание и хранение конопли.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 01.10.21

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