Погорел на киселе: В Тюмени задержали заместителя начальника регионального УФСИН

Заместитель начальника регионального УФСИН Андрей Рукосмотров, подозреваемый в коррупционных преступлениях, задержан в Тюмени. Об этом сообщает областное СУ СК РФ.

По данным следствия, с 2015 по 2018 годы подозреваемый за вознаграждение помогал руководителю коммерческих организаций в заключении госконтрактов с учреждением. Согласно договору коммерсант должен был поставлять ингредиенты для производства киселя. А вот цены на них были завышены. Общая сумма взяток составила свыше 370 тыс. рублей.

Преступление было раскрыто в ходе совместной работы сотрудников следственного комитета, оперативников ФСБ Тюменской области и отдела собственной безопасности УФСИН. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый вину признал. Расследование продолжается.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 05.10.21

В Тюменской области COVID-19 за сутки выявлен у 248 человек. / Учитель физики из Тюмени стала Учителем года. / Вину признал полностью: дело бывшего главного автоинспектора Тюменской области, торговавшего правами, передали в суд. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»