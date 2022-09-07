В колонию отправится тюменский полковник ФСИН, который наживался на киселе

В Тюмени бывшего полковника ФСИН Андрея Рукосмотрова должны отправить за решётку. Экс-заместителя начальника управления ФСИН по Тюменской области признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает 7 сентября 2022 года объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

По версии суда и следствия, в течение нескольких лет – с 2015 по 2018 годы – он получал деньги и имущество от руководителя коммерческих организаций и способствовал заключению госконтрактов на закупку ингредиентов для производства киселя по завышенным ценам. Продукты поставляли в одно из исправительных учреждений Тюмени.

Г-н Рукосмотров в преступлении признался. Следствию удалось доказать в суде взятки на 360 тыс. рублей.

Приговор – 3 года лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 3,6 млн рублей. Также суд лишил его права занимать госдолжности сроком на 3 года. Кроме этого, бывший руководитель лишился звания «полковник внутренней службы».

Тюмень, Наталья Ефремова

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