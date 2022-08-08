В Тюмени передали в суд коррупционное дело полковника ФСИН

Тюменские следователи направили в суд уголовное дело в отношении бывшего замначальника регионального управления ФСИН. Его обвиняют в получении «откатов» при заключении контрактов на снабжение тюменской колонии. Ранее в СМИ раскрывали его имя – это полковкник Андрей Рукосмотров.

Фабулу преступлений описывают в следственном управлении СК по Тюменской области. «По версии следствия, с 2016 по 2018 годы замначальника управления получал взятки от представителя коммерческих организаций, оказывая содействие в заключении госконтрактов с одним из исправительных учреждений города Тюмени по заведомо завышенным ценам», – уточняют следователи.

Квалификация дела – п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Сумму взятки и предмет закупок следователи не называют. По данным издания «72.ру», овбиняемый – г-н Рукосмотров – незаконно обогатился на сумму более 370 тыс. рублей в период с 2015 по 2018 год, когда осуществлялась закупка ингредиентов для киселя.

Как уточняют в СУ СК по Тюменской области, бывший сотрудник системы исполнения наказаний в период расследования дела находился под домашним арестом. «Следователь СКР допросил более 100 лиц, на имущество обвиняемого наложен арест, изъята и исследована документация, подтверждающая факт совершения преступления»,– рассказывают в ведомстве.

Бывший руководящий сотрудник управления ФСИН полностью признал свою вину.

Тюмень, Наталья Ефремова

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