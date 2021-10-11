В Тюмени пахнет гарью из-за ландшафтного пожара

Запах гари в Тюмень и Тюменский район ветер доносит от действующего пожара в Ялуторовском районе.

Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности директора Тюменского филиала авиабазы Павла Тютева сообщает «Тюменская линия».

Кроме того, один ландшафтный пожар площадью четыре гектара действует в районе села Борового.

Как уже писал «Новый День», смог также окутал Екатеринбург – на юго-западе города активно горят торфяные поля.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 08.10.21

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