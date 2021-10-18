Убийцу восьмилетней Насти М. из Тюмени не выпустили под домашний арест

Суд Тюменской области оставил под арестом подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти М. Защита просила выпустить его под домашний арест, апеллируя к тому, что подозреваемый не имеет желания скрываться от следствия. Однако суд решил иначе, мера пресечения для убийцы сохраняется в виде ареста до 1 декабря 2021 года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Напомним, что в СИЗО убийца был помещен в конце августа текущего года.

Напомним, Настя М пропала 30 июня 2021 года. Она ушла из дома и большее ее никто не видел. Тело ребенка было найден только спустя два месяца. По подозрению в совершенни преступления был задержан 40-летний житель Сургута. Позже он дал признательные показания – ребенка он заманил в свою квартиру, изнасиловал и убил, а тело несколько дней хранил в своем холодильнике, после чего избавился от него, спрятав в коробку из-под бытовой техники, которую мужчина взял со своей работы. Данная улика и вывела полицию на преступника.

Тюмень, Елена Васильева

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