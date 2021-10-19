В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию. Кому она положена – СПИСОК

В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Информация об этом появилась накануне. Распоряжение опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Обеспечить с 18 октября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям», – сказано в документе.

Обязательной вакцинации подлежат граждане, работающие в сфере образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие, сотрудники клининговых компаний, МФЦ, вахтовики и призывники.

Как ранее писал «Новый День», за минувшие сутки в Тюменской области было выявлено 298 случаев коронавирусной инфекции нового типа, скончалось от ее последствий 27 человек.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 18.10.21

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