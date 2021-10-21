В Тюменской области откроют еще один моногоспиталь – теперь их будет 17

В Тюменской области в связи с ростом количества заболевших коронавирусом принято решение развернуть еще один ковидарий. Сейчас в регионе действует 16 моногоспиталей. В ближайшее время плюсом к ним будет развернут станиционар на базе санатория «Светлый» в Ялуторовске.

Данное учреждение уже работало в режиме ковидария в прошлые ковидные волны, напомнила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Открытие моногоспиталя связано с напряженной эпидобстановкой и ростом количества заболевших, которым требуется стационарное лечение и круглосуточное наблюдение.

Как ранее сообщал «Новый День», накануне в Тюменской области было выявлено 316 новых случаев коронавирусной инфекции, статистику летальности пополнили еще 13 человек. Под наблюдением медиков находится 31 301 человек, которые перенесли ковид в последние недели. Из общего количества заболевших 26 жителям региона необходима поддержка ИВЛ.

Ялуторовск, Александр Непомнящий

Ялуторовск. Другие новости 21.10.21

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