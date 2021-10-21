Началась проверка обстоятельств смертельной стычки людей и медведя в тюменском лесу

Госохотдепартамент Тюменской области проводит проверку обстоятельств нападения хищного зверя на людей в Уватском районе. Напомним, там медведь напал на троих мужчин и одного человека задрал насмерть. Второй мужчина после встречи с хищником оказался сильно травмирован, но смог нанести медведю смертельное ранение ножом. Его доставил в больницу третий из группы. Сейчас пострадавший в коме, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Очевидно, третий пострадавший и разъяснил правоохранительным органам, которые взяли дело на контроль, что группа мужчин – рыбаки. При этом, не совсем понятно, что они все делали в лесу в непосредственной близости от берлоги бурого медведя.

Вопросы вызывает и информация, озвученная Госохотдепартаментом Тюменской области – в лодке рыбаков было обнаружено оружие, речь идет о гладкоствольном ружье 20-го калибра.

Более того, после проведения осмотра места происшествия стало известно, что в 30 метрах от точки, где произошла смертельная стычка с медведем, располагается берлога убитой медведицы. Рядом с ней инспекторы обнаружили следы крови и множество гильз.

Доследственная проверка по делу продолжается.

Уват, Александр Непомнящий

Уват. Другие новости 21.10.21

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