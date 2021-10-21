В Тюменской области медведь в лесу напал на троих мужчин – одного убил, второго ранил и сам погиб от ножа

В Уватском районе трое мужчин в лесу столкнулись с медведем. Хищник набросился на самого старшего в группе, он погиб от полученных травм, сооющили в пресс-службе СУ СКР РФ по Тюменской области. Еще один пострадавший 23-х лет, несмотря на многочисленные ранения, смог ножом нанести медведю смертельное ранение. Третий мужчина не пострадал. Именно он доставил выжившего молодого человека в медицинское учреждение. В настоящее время он находится в коме, врачи борются за его жизнь.

Известно, что госпитализированный – это тюменский боксер Илья Медведев. Он является мастером спорта по боксу, участником чемпионата России и других крупных федеральных турниров.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии в лесу. На месте происшествия работают следователи СКР. Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз.

Что спровоцировало медведя на агрессию, пока не известно.

Ранее «Новый День» писал о том, что красноярские власти разрешили убить 15 опасных для людей агрессивных медведей.

Уват, Александр Непомнящий

Уват. Другие новости 21.10.21

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