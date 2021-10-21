За сутки коронавирусом в Тюменской области заболело 318 человек

В Тюменской области за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 318, это снова самый большой показатель с начала пандемии. 45 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя 67 488. За сутки от коронавируса скончалось 15 человек.

За то же время выздоровели 148 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 57 231 жителя Тюменской области.

Под наблюдением медиков находится 31 783 человека, которые перенесли коронавирус в последние несколько недель. В больницах Тюменской области находится 30 человек, которым в связи с тяжелым течением ковида необходима поддержка ИВЛ.

Как ранее сообщал «Новый День», накануне в Тюменской области было выявлено 316 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 21.10.21

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