Здравствуй, гололед: более ста тюменцев сегодня получили травмы на улицах

В пятницу, 22 октября, в Тюменскую областную клиническую больницу №2 обратилось более 100 жителей города. Все они получили травмы из-за гололеда, сообщает областной департамент здравоохранения.

При этом, 10% обратившихся получили достаточно тяжелые травмы, требующие экстренного хирургического вмешательства и продолжения лечения в стационаре. У остальных врачи диагностировали ушибы, вывихи, растяжения, несложные переломы конечностей.

Напомним, как сообщал «Новый День», погода в Тюмени испортилась к концу недели, прошел сильный снегопад, который потребовал вывода на улицы города уборочной техники и коммунальщиков. После того, как выпавший снег начал таить, температура воздуха перешла через минусовые показатели, что способствовало образованию гололеда.

Погода с минусовыми показателями продержится в Тюменской области до вечера субботы.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 22.10.21

За сутки коронавирусом в Тюменской области заболело 320 человек. Каждый 5 – ребенок. / Парковки в центре Тюмени станут платными. / Жители Тюмени продолжают жаловаться на запах «горелой птицы» – это птицефабрика «Боровская» уничтожает 4 млн кур. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»