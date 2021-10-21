В Тюмени выпало много снега: работает техника

В ночь на четверг в Тюмени выпал снег. Сейчас на борьбу с последствиями выведено 160 единиц спецтехники и 130 рабочих, сообщают в администрации Тюмени.

Опасные участки – путепроводы, съезды с мостов, подъемы и спуски, перекрестки – обрабатывают противогололедными материалами.

В администрации напомнили автомобилистам о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю. Тем, кто этого еще не сделал, рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

Ранее «Новый День» писал, что первый большой снегопад прошел в городах Ямала. Там тоже на расчистку дорог и тротуаров привлекалась техника.

Снег также в ближайшие дни ожидается и в Екатеринбурге. ГИБДД распространило обращение к водителям своевременно поменять резину с летней на зимнюю.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 21.10.21

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