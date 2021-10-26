За сутки коронавирусом в Тюменской области заболело 326 человек

По информации Тюменского оперштаба, за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 326. 33 из зараженных – дети. С начала пандемии общее количество больных COVID-19 достигло показателя 69 107. За сутки от коронавируса скончалось 13 человек.

За то же время выздоровели 116 человек, с начала пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, излечилось 57 818 жителей Тюменской области.

При этом под наблюдением медиков находится 33 937 человек, которые перенесли ковид в последние недели. Из общего количества заболевших 41 жителю региона необходима поддержка ИВЛ.

Напомни, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в Тюменской области введены жесткие ограничения для бизнеса и населения.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 26.10.21

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