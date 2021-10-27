В ТРЦ Тюмени у прививочных пунктов после объявления локдауна возник ажиотаж

На пунктах вакцинации, расположенных в ТРЦ Тюмени, образовались очереди. Многочисленные видео с толпами людей, желающих поставить прививку от ковида, наводнили социальные сети города.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемостью ковидом (ежедневно выявляется уже более 360 случаев), Тюменская область пошла по пути реализации одного из наиболее жестких сценариев прерывания цепочки заражений. Так, с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года приостанавливается деятельность всех предприятий, организаций и ИП за исключением предприятий непрерывного цикла. «Кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и торговые центры временно приостанавливают деятельность. Общепит продолжить работать в формате на вынос и на доставку еды», – пояснил накануне губернатор области Александр Моор в прямом эфире.

Больницы продолжат работу в обычном режиме. Аптеки и магазины, торгующие продуктами питания также будут работать в обычном режиме.

В нерабочую неделю не будут работать все учебные учреждения, включая высшие. Два рабочих дня и один сокращенный будут работать детские сады – в дежурные группы будут принимать детей, чьи родители трудятся в режиме непрерывного цикла.

Лица из группы 60+ с хроническими заболеваниями переводятся на режим самоизоляции.

Тюменцы отреагировал на грядущие ограничения как и другие граждане России – очередями в пунктах вакцинации. По данным регионального оперативного штаба, спрос на антиковидные уколы увеличился в 4,2 раза. По данным Департамента здравоохранения Тюменской области в регионе есть достаточное количество вакцины. В учреждения поступило порядка 150 тысяч доз. Создан запас для полного цикла вакцинации.

Всего в Тюменской области привито 654 тысячи 973 человека. Полный курс вакцинации прошли 609 тысяч человек. Охватить вакцинацией 80% взрослого населения планируется в январе 2022 года.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 26.10.21

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