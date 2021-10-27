В Тюмени на время локдауна общественный транспорт будет работать по спецрасписанию, а медицина – в штатном режиме

Учреждения системы здравоохранения Тюменской области с 30 октября по 7 ноября будут работать в обычном режиме. Об этом рассказала руководитель департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова, «В будние дни учреждения здравоохранения работают с 8 до 20 часов. Исключение – праздничный день 4 ноября, когда дежурные врачи и специалисты иных профилей будут вести прием пациентов с 8 до 16 часов», – отметила чиновница.

А вот общественный транспорт в столице региона перейдет на смешанное расписание. Количество транспорта тоже изменится. С 30 октября по 3 ноября автобусы будут ходить по обычному графику, но их количество будет уменьшено. С 4 ноября (который приходится на День Народного единства и был бы выходным) и по 7 ноября, общественный транспорт будет осуществлять движение по режиму выходного дня.

О том, каким будет локдаун в Тюменской области, можно прочитать здесь.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 27.10.21

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