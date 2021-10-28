В Тюмени хоспис перепрофилировали для лечения паллиативных больных с коронавирусом

Тюменский хоспис на улице Магистральная, 10а временно закрылся. Это сделано для того, чтобы перепрофилировать учреждение для лечения паллиативных больных, которые заразились коронавирусом. Остальные будут проходить лечение на дому – выездные бригады будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает «Тюменская линия», со ссылкой на руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. По ее словам, учреждение свой профиль сохранит.

«Учреждение свой профиль не поменяет. Но ввиду сложившейся эпидобстановки и роста заболеваний коронавирусом, пациенты хосписа находятся в группе риска. А без перепрофилирования здание не приспособлено для оказания помощи в складывающейся ситуации повышенного инфекционного риска», – отметила Александра Малыгина.

Напомним, как писал ранее «Новый День», из-за сложной ситуации с ковидом в Тюменской области произошло ужесточение санитарных требований.

За минувшие сутки ковидом заболел 331 человек, находившийся на территории Тюменской области.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 28.10.21

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