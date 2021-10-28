Рекорды продолжаются: в Тюменской области за сутки 333 человека заболели COVID-19

Тюменская область продолжает бить рекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. По данным за прошлые сутки в регионе лабораторно было подтверждено еще 333 случая инфицирования. Накануне данный показатель также являлся для Тюменской области рекордным и составил 331 случай.

По данным на последние сутки из 333 заболевших 52 – дети. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 69 768 тюменцев.

За сутки от коронавируса в Тюменской области скончалось 16 человек.

С начала пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, излечилось 58 056 жителей Тюменской области, в том числе в последние сутки больничные закрыли 120 человек.

При этом, под наблюдением медиков находится 34 801 человек, которые перенесли ковид в последние недели. Из общего количества заболевших 38 пациентам, госпитализированным в тюменские больницы, необходима поддержка аппаратов ИВЛ.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 28.10.21

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