Бывшему начальнику ГИБДД Тюменской области продлили арест по делу о продаже водительских прав

Арест экс-начальника ГИБДД Тюменской области Александра Селюнина оставили под стражей продлили на полгода. Такое решение, сегодня, 1 ноября, принял Ленинский районный суд Тюмени, в котором рассматривается уголовное дело. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Селюнин обвиняется в четырех эпизодах получения взятки в значительном размере и еще в девяти эпизодах получения должностным лицом взятки за незаконные действия /бездействия.

Срок содержания под стражей продлен ему на 6 месяцев, до 13 апреля 2022 года. Следующее судебное заседание назначено на 22 ноября.

О деле начальника ГИБДД Тюменской области «Новый День» подробно писал здесь.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 01.11.21

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