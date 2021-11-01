Бывшему начальнику ГИБДД Тюменской области продлили арест по делу о продаже водительских прав

Арест экс-начальника ГИБДД Тюменской области Александра Селюнина оставили под стражей продлили на полгода. Такое решение, сегодня, 1 ноября, принял Ленинский районный суд Тюмени, в котором рассматривается уголовное дело. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Селюнин обвиняется в четырех эпизодах получения взятки в значительном размере и еще в девяти эпизодах получения должностным лицом взятки за незаконные действия /бездействия.
Срок содержания под стражей продлен ему на 6 месяцев, до 13 апреля 2022 года. Следующее судебное заседание назначено на 22 ноября.
О деле начальника ГИБДД Тюменской области «Новый День» подробно писал здесь.
Тюмень, Александр Непомнящий
Тюмень. Другие новости 01.11.21
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