Экс-замначальника УФСИН Тюменской области, погоревшего на взятках за кисель, оставили под домашним арестом

Ленинский районный суд Тюмени сегодня продлил домашний арест Андрею Рукосмотрову, бывшему заместителю начальника УФСИН России по Тюменской области. Об этом просило следствие. По решению суда срок домашнего ареста продлен ему на 3 месяца – до 4 февраля 2022 года.

Андрей Рукосмотров обвиняется в получении взятки.

По данным следствия, с 2015 по 2018 годы подозреваемый за вознаграждение помогал руководителю коммерческих организаций в заключении госконтрактов с учреждением. Согласно договору коммерсант должен был поставлять ингредиенты для производства киселя. А вот цены на них были завышены. Общая сумма взяток составила свыше 370 тыс. рублей.

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