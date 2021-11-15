Сегодня возле областной администрации в Тюмени прошел митинг против системы QR-кодов. По разным данным, в нем участвовало от 30 до 45 человек. Люди, вышедшие в центр города, хотели попасть на прием к губернатору Александру Моору, чтобы зарегистрировать свое обращение. К нему прилагались подписи – по заявлениям митингующих их набралось более 1,5 тысяч. Активисты мероприятия выражали свое несогласие с дискриминацией, которую, по их мнению, влечет за собой введение тотального кьюар-кодтирования населения.

В один из моментов к протестующим подошли полицейские. Один из них объяснил, что в здание администрации могут пройти два человека, чтобы зарегистрировать обращение. Участники митинга, судя по репликам, не сразу поняли, чего от них хотят представители правопорядка и отказались отправлять в правительство двух активистов, оставшись на улице. Предварительно, правда, митингующие выяснили у полицейских – можно ли им продолжать стоять на улице. Получив разрешение, участники акции протеста продолжили обсуждать между собой тонкости QR-кодирования, вакцинации от коронавируса и другие актуальные вопросы дня.

В последствие, правда, представители протестующих все же сходили в правительство и зарегистрировали обращение к Моору в канцелярии правительства Тюменской области. Реакции от властей на него пока не последовало.

Как ранее писал «Новый День» в выходные митинги аниваксеров и противников QR-кодов пришли также в Челябинске и Екатеринбурге. На улицы уральской столицы вышло порядка 300 человек. Участники мероприятия обсуждают вариант устраивать митинги каждые выходные.

Тюмень, Александр Непомнящий

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