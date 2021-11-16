Тюменская область: выявлены новые очаги ковида, в том числе в психоневрологическом интернате и монастыре

4 очага коронавирусной инфекции нового типа выявлены в Тюменской области. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, к установленному на прошлой неделе очагу в Центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» добавились три новых:

– в АСУ СОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат» (заболевших 29 человек, контактных – 75 человек);

– в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» (заболевших 19 человек, контактных – 55 человек);

– в Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре православной религиозной организации Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви (пос. Прииртышский Тобольского района Тюменской области). В монастыре заболел 21 человек, контактных – 19 человек.

Очаг в АНО ЦСР «Тюменский» (центр реабилитации для наркозависимых), о котором сообщалось более недели назад, закрыт, уточнили в РПН по Тюменской области.

Как ранее писал «Новый День», в Тюменской области накануне положительнве тесты на ковид получили еще 347 человек.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 16.11.21

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