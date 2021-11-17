Женщина умерла от укола лидокаина на приеме у лже-косметолога

В Тюмени женщина пришла на прием к косметологу и умерла после медицинской манипуляции.

Напомним, 15 ноября 2021 года СУ СКР По Тюменской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть пациента. Жертвой стала 46-летняя женщина. А косметолог – женщина 52 лет – не имела лицензии на данный вид деятельности. Услуги она оказывала нелегально на дому. По версии следствия, 29 сентября около 16 часов пациентка пришла к лже-косметологу, та совершила медицинскую манипуляцию, в результате которой клиентка скончалась.

Подробности данного дела рассказывает издание «Тюменское время». Корреспондентам удалось переговорить с матерью погибшей. Та сообщила, что полтора месяца назад дочь Елена с подругой отправилась на косметологическую процедуру. Елена хотела сделать липосакцию подбородка. После укола обезболивающего – лидокаина – женщине стало плохо. Бригада скорой помощи приехала быстро, но врачи констатировали смерть.

«После приезда полиции оказалось, что у косметолога не было лицензии. Да и сама клиника, в которой оказывали опасные для жизни медицинские услуги, находилась в обычной квартире одного из спальных районов Тюмени. Сейчас, судя по всему, она выставлена на продажу. Сложно найти и саму псевдокосметолога – Ольгу В. Где она находится, в интересах следствия не разглашается», – сообщает «Тюменское время».

По словам адвоката потерпевших, Любови Сафаргалиевой, сейчас проводятся следственные экспертизы, чтобы установить связь между действиями косметолога и смертью пациентки. Материалы переданы в следственный комитет.

По факту смерти 46-летней женщины возбуждено уголовное дело. Известно, что Ольга В. всего лишь медсестра и не имела права делать подобные косметологические процедуры.

К сожалению, подобные случаи – не редкость. Эксперты советуют обращаться только к профессионалам и внимательно изучать их послужной список. Что же касается случая с Еленой, то здесь скорее всего речь идет о врачебной ошибке. Однако точную причину смерти ещё предстоит установить. Как предполагает Светлана Цирятьева, врач-анестезиолог-реаниматолог, здесь можно говорить о токсическом шоке (передозировка препарата) либо анафилактическом шоке (аллергия на препарат).

Спустя 40 дней после трагического случая в Тюмени родные и близкие Елены надеются – смерть пациентки не признают несчастным случаем, и виновные понесут наказание.

Как ранее писал «Новый День», ранее житель Тюмени попал на стол к хирургам с некрозом кохии после того, как с помощью косметолога пытался избавиться от морщин.

Тюмень, Елена Васильева

© 2021, РИА «Новый День»