Тюменские школьники и студенты техникумов и колледжей возвращаются к очному обучению

Тюмнские школьники 5-11 классов и студенты колледжей, техникумов, училищ возвращаются к очному формату обучения. Ковидный дистант, объявленный 8 ноября в связи с четвертой волной заболеваемости, для них закончен. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер. Ранее к очному формату обучения вернули школьников младших классов, это произошло 15 ноября.

По словам чиновника, также возобновляется и очная работа кружков и сексий дополнительного образования. Дистант будет продолжен только для студентов вузов – до урегулирования эпидемиологической обстановки.

Как ранее сообщал «Новый День», накануне в Тюменской области было выявлено 342 новых случая ковида, умерло 11 человек.

Тюмень, Елена Васильева

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