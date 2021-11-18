Жители Тобольска записали обращение к Путину – внукам победителей фашизма не нравится принудительная вакцинация и QR-кодирование

Жители Тобольска записали видеообращение к Владимиру Путину. В Ролике, опубликованном в «Типичном Тобольске» женщина на фоне трех десятков человек (частично в масках, но не соблюдающих социальную дистанцию – прим. НД) зачитывает текст, в котором правительство РФ обвиняется во лжи. По мнению тобольчан, министр здравоохранения мурашко и вице-премьер Голикова всех обманули, когда говорили, что вакцинация от коронавируса будет носить добровольный характер, а QR-кодирование будет временной мерой. Однако спустя непродолжительное время оказалось, что вакцинация носит принудительный характер, сертификаты об иммунном статутсе гражданина приравнены к паспорту, а граждане теперь делятся на первый и второй сорта, где второсторных – поражают в конституционных правах. Тобольчане отмечают – в России в 60 городах пришли митинги против вакцинации и кьюар-кодирования и необходимо принять меры для того, чтобы прекратить угнетение не вакцинированных людей и раскол общества.

«Мы, тоболяки, не желаем жить в такой реальности…. Любые речи о свободе нивелируют уровень нашего национального лидера… Мы, внуки победителей фашизма, благодаря правительству подлежим сегрегации по иммунному статусу… Разделение людей и сегрегация – недопустимы. Требуем отклонить указанные законопроекты немедленно, прекратить давление на население и привлечь к ответственности всех должностных лиц, кто вынуждает людей прививаться под страхом увольнения или любые другие ограничения, нарушая тем самым конституционные права. Мы за право свободного выбора!», – обращаются жители Тобольска к Путину.

Напомним, что 15 ноября в Тюмени порядка 4 десятков недовольных кодированием и вакцинацией людей пришли к зданию правительства и потребовали встречи с губернатором. Встреча не состоялась, но обращение тюменцев к главе региона было принято и зарегистрировано канцелярией правительства.

Тюмень, Елена Васильева

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