В Тюменской области пять муниципалитетов перевыполнили план по вакцинации от ковида

уже перевыполнили план по вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Напомним, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения.

Как сообщает региональный оперштаб, по данным на 23 ноября в Заводоуковском городском округе план вакцинации выполнен на 110,6%, в Нижнетавдинском районе – на 110,4%, в Ялуторовском районе – на 113%, в Ярковском районе – на 102,8%, в Тюменском районе – на 100,9% сообщили в региональном Департаменте здравоохранения.

Близки к достижению планового показателя Уватский район – 99,9%, Вагайский район – 98,5%, Упоровский район – 94,3%.

Как уже ранее сообщал «Новый День», по данным на 22 ноября в Тюменской области вакцинацию против ковида полным курсом в Тюменской области прошли 708 202 человека.

© 2021, РИА «Новый День»