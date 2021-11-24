Сотрудника Следственного комитета, в пьяном ДТП убившего двух дорожных рабочих, арестовали и готовятся уволить

Сотрудник СУ СКР по Тюменской области, убивший в пьяном ДТП двух человек, заключен под стражу. Решается вопрос о его увольнении из органов, об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Напомним, как уже писал «Новый День», накануне вечером в Тюмени произошло страшное ДТП. Водитель на иномарке, превысив скорость, не заметил и сбил насмерть двух дорожных рабочих, которые чистили снег на проезжей части. Люди погибли на месте. Кадры с места ДТП не для слабонервных – дорожных рабочих буквально разорвало на части.

Официальная информация от пресс-службы ГИБДД по Тюменской области описала ДТП так: трагедия случилась около 23.00 на объездной дороге в районе дома № 54 на ул. Федюнинского. По предварительным данным, за рулем BMW находился мужчина 34 лет. Он был нетрезв. Водитель автомобиля BMW сбил двух дорожных рабочих. По предварительным данным, пешеходы шли через дорогу вне «зебры». Оба скончались на месте аварии. Погиб 61-летний мужчина. Личность второго устанавливается, на вид ему 30-35 лет.

Как сообщал телеграммканал SHOT, за рулем находился не просто пьяный 34-летний мужчина, а заместитель начальника следственного отдела в Тюмени майор юстиции Павел Шадрин. По данным телеграмм-канала, проезжая часть в месте трагедии была огорожена дорожными знаками, мигающие лампочки предупреждали о проводящихся работах.

Экспертиза показала в крови Шадрина 1,38 промилле, уточнял ТГ SHOT.

Официальная реакция на трагедию со стороны СУ СКР по Тюменской области такова:

«В отношении сотрудника следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения).

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Так, проведен осмотр места происшествия, автомобиля с участием специалиста, зафиксированы повреждения, изъяты следы и предметы преступления, имеющие значение для расследования, допрошены свидетели и очевидцы, назначены экспертизы. Подозреваемый задержан, ему проведено освидетельствование на состояние опьянения.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жесткой меры пресечения – заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении данного сотрудника СК России по отрицательным мотивам».

В следственном комитете уточняют: в рамках расследования уголовного дела следствие намерено установить все обстоятельства этого ДТП и привлечь виновника аварии, невзирая на его должность, звание и принадлежность к ведомству, к уголовной ответственности по всей строгости закона. Следственный комитет всегда пресекал и в дальнейшем намерен жестко пресекать все факты преступных деяний в государственных и правоохранительных органах, особое внимание при этом уделяя чистоте своих рядов.

Тюмень, Елена Васильева

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