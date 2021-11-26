Ленинский суд арестовал теперь уже бывшего следователя СУ СКР, убившего в ДТП двух дорожных рабочих

Ленинский суд Тюмени арестовал до 23 января теперь уже бывшего сотрудника СУ СКР по Тюменской области Павла Шадрина, который убил в ДТП двух дорожных рабочих.

Как уже писал «Новый День», вечером 23 ноября в Тюмени произошло страшное ДТП. Водитель на иномарке, превысив скорость, не заметил и сбил насмерть двух дорожных рабочих, которые чистили снег на проезжей части. Люди погибли на месте. Кадры с места ДТП не для слабонервных – дорожных рабочих буквально разорвало на части.

Официальная информация от пресс-службы ГИБДД по Тюменской области описала ДТП так: трагедия случилась около 23.00 на объездной дороге в районе дома № 54 на ул. Федюнинского. По предварительным данным, за рулем BMW находился мужчина 34 лет. Он был нетрезв. Водитель автомобиля BMW сбил двух дорожных рабочих. По предварительным данным, пешеходы шли через дорогу вне «зебры». Оба скончались на месте аварии.

Освидетельствование на алкоголь показала, что сидевший за рулем иномарки заместитель начальника следственного отдела в Тюмени майор юстиции Павел Шадрин был нетрезв.

Как сообщают тюменские СМИ, сегодня, когда Шадрина доставили на оглашение меры пресечения в суд, он не стал общаться с представителями прессы. На вопрос судьи о месте работы Шадрин сообщил, что с 25 ноября является безработным. Накануне СУ СКР по Тюменской области, комментируя страдное ДТП с участием своего сотрудника, предупреждало, что, скорее всего, последний будет уволен по отрицательным мотивам. Дело Шадрина будет вести московское управление СУ СКР.

На суде же сегодня также выяснилось, что экс-силовик вину в ДТП не признает, пытался ее переложить на своих знакомых. Кроме того, Шадрин, как выяснилось, неоднократно нарушал правила дорожного движения и был оштрафован за превышение скорости.

В случае вынесения обвинительного приговора, Шадрину грозит до 15 лет лишения свободы.

Тюмень, Елена Васильева

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