Как защититься от COVID-19 людям с ВИЧ-инфекцией – рекомендации специалистов

Медики дали рекомендации людям с ВИЧ-инфекцией на тему того, как им защититься от ковида.

Специалистами установлено, что наличие ВИЧ-инфекции не требует специальных мер предосторожности в отношении коронавирусной инфекции, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе тюменского Роспотребнадзора.

Людям с ВИЧ нужно соблюдать стандартные меры профилактики COVID-19.

Знать это особенно важно, учитывая, что только в России людей, живущих с ВИЧ, более 1 миллиона.

Медики советуют соблюдать следующие правила.

1. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные маски, избегать прикосновений к лицу, следить за гигиеной рук и правильно их мыть.

2. По возможности нужно ограничить поездки в общественном транспорте и посещение многолюдных мест. При появлении симптомов ОРВИ – как можно быстрее обратиться к врачу.

3. Вакцинироваться для ВИЧ-положительного человека так же важно, как и получать специфическую антиретровирусную терапию. Вакцины от COVID-19 не содержат живых компонентов вируса, поэтому они не способны вызвать заболевание.

Вакцинация против коронавирусной инфекции для людей с ВИЧ показана и безопасна.

В России сейчас идет активный рост числа заражений, а это значит, что почти каждому жителю нашей страны придется переболеть или вакцинироваться. Вероятность осложнений после прививки намного меньше, чем от COVID-19.

Как ранее писал «Новый День», россиянам с ВИЧ рекомендовано привиться от ковида трижды.

Тюмень, Елена Васильева

© 2021, РИА «Новый День»