Россиянам с ВИЧ рекомендовали привиться от Covid-19 трижды

Специалисты рекомендовали россиянам со сниженным иммунитетом привиться от коронавируса не двумя, а тремя дозами препарата. Схему уже разрабатывают в Центре им. Гамалеи, передает ТАСС.

«Есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза. И мы сейчас эту схему продвигаем, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных», – сказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Владимир Гущин.

По его словам, именно в организме людей со сниженным иммунитетом Covid-19 может мутировать дальше.

В конце августа Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации против коронавируса. Пациентам с ВИЧ-инфекцией рекомендовали прививаться препаратом «Спутник V» при любом иммунном статусе, если нет дополнительных ограничений.

Москва, Наталья Рязанова

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