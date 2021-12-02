Последствия ледяного дождя – в Тюмени больше двух сотен человек получили травмы из-за падений на голом льду

Больше двух сотен человек в Тюмени обратились накануне за медицинской помощью в травматологическое отделение ОКБ №2. Все это – последствия гололеда, который образовался в городе после прохождение ночого дождя.

Как писал «Новый День», приход календарной зимы в Тюмени ознаменовался ледяным дождем. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», нетипичные для региона осадки начались вечером 30 ноября и продолжались ночью. К утру 1 декабря из-за перепада температур на тротуарах и дорогах тюменской столицы сформировалась плотная ледяная корка. Однако если на проезжей части ее довольно скоро шипами разбили машины, то пешеходам этим утром в Тюмени пришлось нелегко. В социальных сетях города тюменцы делятся впечатлениями о том, как с трудом добирались с детьми до детских садов, в школы, на работу. Многие жалуются на то, что упали и травмировались.

По данным тюменских медиков, всего травмы на обледеневших тротуарах и дорогах получили 220 человек, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Врачи диагностировали у них ушибы, вывихи, растяжения, несложные переломы конечностей.

Отметим, что погода с незначительными колебаниями в плюс и минус вокруг ноля сохранится в Тюмени всю неделю. Вплоть до следующего понедельника продолжат идти дожди в чистом виде или со снегом.

Тюмень, Елена Васильева

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